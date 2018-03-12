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"Авангард" сравнял счет в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ с "Салаватом Юлаевым"

Спорт
12 марта, 18:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:2

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ТАСС, 12 марта. Омский "Авангард" дома со счетом 3:2 одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" в шестом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Авангарда" шайбы забросили Андре Петерссон (8-я минута), Ансель Галимов (18) и Кирилл Семенов (25), у гостей отличились Энвер Лисин (20) и Илья Зубов (45).

Счет в серии до четырех побед стал 3-3. "Салават Юлаев" победил в первом, четвертом и пятом матчах, вторая и третья игры остались за "Авангардом".

Решающая встреча серии будет сыграна в Уфе 14 марта.

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