"Авангард" сравнял счет в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ с "Салаватом Юлаевым"

ТАСС, 12 марта. Омский "Авангард" дома со счетом 3:2 одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" в шестом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Авангарда" шайбы забросили Андре Петерссон (8-я минута), Ансель Галимов (18) и Кирилл Семенов (25), у гостей отличились Энвер Лисин (20) и Илья Зубов (45).

Счет в серии до четырех побед стал 3-3. "Салават Юлаев" победил в первом, четвертом и пятом матчах, вторая и третья игры остались за "Авангардом".

Решающая встреча серии будет сыграна в Уфе 14 марта.