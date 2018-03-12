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Крамник победил Ароняна в третьем туре шахматного турнира претендентов

Спорт
12 марта, 21:51 дата обновления: 12 марта, 22:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

В других партиях тура россиянин Сергей Карякин сыграл вничью с соотечественником Александром Грищуком, американец Уэсли Со - с Дин Лижэнем из Китая

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Владимир Крамник

Владимир Крамник

© Алексей Насыров/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Владимир Крамник черными фигурами победил представителя Армении Левона Ароняна в матче третьего тура турнира претендентов, который проходит в Берлине в здании выставочного центра "Кюльхаус". Призовой фонд соревнований составляет 420 тыс. евро.

В других партиях тура россиянин Сергей Карякин сыграл вничью с соотечественником Александром Грищуком, американец Уэсли Со - с Дин Лижэнем из Китая, американец Фабиано Каруана - с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым.

После трех туров в турнирной таблице лидирует Крамник, набрав 2,5 очка. Второе место делят Мамедьяров, Каруана, Дин Лижэнь и Грищук (все - 1,5 очка). Далее идут Аронян и Карякин (оба - 1 очко), последнюю строчку занимает Со, в активе которого 0,5 очка.

В следующем туре, который пройдет 14 марта, Крамник встретится с Каруаной, Карякин - с Ароняном, Мамедьяров - с Со, Грищук - с Дин Лижэнем.

В Берлине участники сыграют в два круга до 27 марта. В случае равенства очков при определении победителя главным критерием являются результаты личных встреч, затем - количество побед и коэффициент Зоннеборна-Бергера, который равен сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью.

Если все эти показатели окажутся равными, то 28 марта пройдет тай-брейк. Победитель турнира претендентов получит возможность в ноябре провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Предыдущий турнир претендентов, который прошел в 2016 году в Москве, выиграл Карякин.

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