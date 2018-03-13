Россиянин, подозреваемый по делу о беспорядках на Евро-2016, взят под стражу в Марселе

ТАСС, 13 марта. Футбольный болельщик из России, который подозревается в причастности к беспорядкам во время проведения чемпионата Европы по футболу 2016 года во Франции, заключен под стражу в Марселе. Об этом сообщает AFP со ссылкой на местную прокуратуру.

Россиянин был задержан 21 февраля в аэропорту Мюнхена по запросу французских властей. Посольство РФ в Германии выражало протест относительно задержания и передачи третьему государству гражданина РФ, который не совершал правонарушений на территории Германии.

По данным AFP, 31-летний россиянин, имя которого не называется, должен предстать перед судом по делу о столкновении болельщиков, в результате которого один из английских фанатов получил серьезные увечья после удара стулом.

Во время группового этапа чемпионата Европы произошли беспорядки с участием фанатов. Наибольший резонанс получили погромы в Марселе перед матчем между сборными Англии и России, в которых участвовали болельщики обеих команд. Тогда 20 человек были выдворены из Франции, трое россиян были приговорены к тюремным срокам от одного до двух лет.