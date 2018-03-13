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Серена Уильямс проиграла сестре Винус в матче третьего круга турнира WTA в Индиан-Уэллсе

Спорт
13 марта, 8:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Этот турнир стал первым для спортсменки после рождения ребенка

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Серена и Винус Уильямс

Серена и Винус Уильямс

© EPA-EFE/MIKE NELSON

ТАСС, 13 марта. Американка Серена Уильямс проиграла сестре Винус Уильямс в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе (общий призовой фонд - $8,64 млн).

Матч завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу Винус Уильямс, которая победила сестру в 11-й раз в карьере. На счету Серены Уильямс 17 побед в матчах против Винус. В следующем круге Уильямс - старшая встретится с латвийкой Анастасией Севастовой.

Турнир в Индиан-Уэллсе стал первым для Серены Уильямс в рамках WTA-тура после рождения ребенка.

На счету 36-летней Серены Уильямс 23 победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, что является рекордом Открытой эры (период с 1968 года по настоящее время, когда все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях). Кроме того, Уильямс является четырехкратной олимпийской чемпионкой, а также третьей теннисисткой в истории, после немки Штеффи Граф (377) и американки Мартины Навратиловой (332), по количеству недель, проведенных на первой строчке рейтинга WTA (319).

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