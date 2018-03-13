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Овечкину приятно войти в число игроков, забросивших 600 шайб в НХЛ

Спорт
13 марта, 9:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Россиянин стал 20-м игроком в истории лиги, кому удалось достичь этой отметки

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Александр Овечкин

Александр Овечкин

© AP/Alex Brandon

ТАСС, 13 марта. Российскому нападающему "Вашингтона" Александру Овечкину приятно войти в число игроков, которым покорилась отметка в 600 шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Слова 32-летнего форварда приводит пресс-служба НХЛ.

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Александр Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ

Овечкин в ночь на вторник в матче против "Виннипега" забросил 599-ю и 600-ю шайбы в карьере, для этого ему понадобилось 990 игр в регулярных чемпионатах НХЛ. Он стал 20-м игроком в истории НХЛ, кому удалось достичь этой отметки. Лидером по этому показателю является Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.

"Это особый момент, - отметил Овечкин. - Когда ты достигаешь таких больших отметок, это не может не радовать, но всегда хочется большего. Быть в числе 20 игроков, которым покорился этот рубеж, - очень почетно для меня. Сейчас я буду наслаждаться моментом, но завтра вернусь к работе".

Российский форвард вырвался в единоличные лидеры списка снайперов текущего сезона (42 шайбы). На счету ближайшего преследователя - 19-летнего финского нападающего "Виннипега" Патрика Лайне - 41 шайба.

"Конечно, приятно лидировать в снайперской гонке, однако за оставшиеся 13-14 игр ситуация может измениться", - подчеркнул Овечкин.

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