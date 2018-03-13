"Лучший снайпер десятилетия": Овечкин забросил 600 шайб в НХЛ

ТАСС, 13 марта. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Виннипега" забросил 600-ю шайбу в карьере. Комментарии игроков, тренеров, а также близких хоккеиста, который стал 20-м игроком в истории НХЛ, кому удалось достичь подобного результата, - в материале ТАСС.

"Овечкин - король"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц назвал Овечкина королем. Слова Тротца приводит пресс-служба НХЛ.

"Овечкин достиг большой цифры, - сказал Тротц. - Он достиг ее действительно быстро, и он тот человек, с которым я хочу работать. Мне нравится его мышление. Овечкин - король".

#600VI #ALLCAPS pic.twitter.com/sLl1Y82Qoa — Washington Capitals (@Capitals) March 13, 2018

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов отметил особый талант Овечкина. "Когда вы смотрите на эти цифры, вы даже не думаете, что это 599-я, 600-я шайба, - сказал Кузнецов. - Но когда вы осознаете, то понимаете, что это очень много голов. Я не могу забросить 20 за год, а здесь 600, конечно, это особый талант".

Лучший снайпер и бомбардир в истории лиги Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола в 1487 играх НХЛ, отметил, что Овечкин достиг выдающегося результата.

"С учетом нынешнего высокого уровня защитников и вратарей шайбы даются трудно, - отметил Гретцки. - Это выдающееся достижения, когда из года в год удается забрасывать по 30-40 шайб за сезон".

"Из тех игроков, которые не завоевывали Кубок Стэнли, он больше всех заслуживает этого. Все это время он трудился ради хоккея, "Вашингтона" и своей страны, - добавил четырехкратный обладатель Кубка Стэнли. - Мне бы очень хотелось, чтобы однажды он поднял Кубок Стэнли над собой, поскольку он отдает всего себя, чтобы стать лучшим игроком и чемпионом".

"Это просто невероятно"

Форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби назвал Овечкина машиной для голов. Слова нападающего приводит русскоязычная версия сайта nhl.com/ru.

"Это просто невероятно. Игрокам вообще нечасто удается забивать по 50 голов, а он делает это практически год за годом, - сказал Кросби. - И такое ощущение, что ему удается это на автомате. Поразительно, что его показатели результативности остаются на одном уровне вне зависимости от выступления команды. Он просто забивает. Машина".

Самый успешный тренер в истории НХЛ Скотти Боумэн назвал Овечкина лучшим снайпером десятилетия.

"Овечкин является лучшим снайпером последнего десятилетия. Ни у кого нет такого мощного, тяжелого броска в касание, - сказал Боумэн. - Он может забивать с дистанции, а из-за вратарей в наши дни на это способны немногие. Он не играет в меньшинстве, но за последние 10 лет так, как он, забивать не мог никто. Даже не знаю, кто бы мог с ним сравниться".

The @ovi8 goal ticker just hit 600. #NHLStats #600VI pic.twitter.com/qvyb3Bn9CB — NHL (@NHL) March 13, 2018

Бывший форвард сборной России по хоккею Алексей Яшин считает, что стабильное выступление на высоком уровне помогло Овечкину забросить 600 шайб в НХЛ.

"В НХЛ круто и 10 голов забить. Правда заключается в том, что нужно быть нереальным игроком, чтобы забить, например, и 50 голов, - сказал Яшин. - А его результат вызывает большое уважение, пускай он забивает и дальше. Талант для этого у него есть. Главное, что он стабилен. Он не просто в один сезон выстрелил. Его звездность - это его стабильность. Меньше 30 он не забивает. Желаю ему играть как можно дольше, и забивать как можно больше".

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов считает Овечкина суперзвездой НХЛ.

"В нем не иссякает жажда борьбы. Он всегда полностью отдается игре и является суперзвездой НХЛ. Приятно, что он установил рекорд по числу матчей за "Вашингтон" и забил 600-й гол. Для него и его семьи это очень большое событие. Я им горжусь. Это мой партнер по команде и друг, - отметил Орлов. -За те семь лет, что я играю с ним за одну команду, у него было уже очень много разных достижений. Приятно видеть, что он остается на том же уровне, добивается таких успехов".

"Овечкин поражает стабильностью"

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов отметил, что Овечкин поражает стабильной игрой.

Less than 1,000 games.

600 career goals.



A historic moment for @ovi8 and the @Capitals. #600VI pic.twitter.com/8jkF5pfTqI — NHL (@NHL) March 13, 2018

"Считаю - и не просто большим, а выдающимся. Во-первых, все это Овечкин сделал, играя в одной команде. Во-вторых, он поражает стабильностью. В-третьих, страстным желанием в каждом матче выдавать продукцию, - заявил Ларионов. - Поздравляю его с достижением этого потрясающего показателя и жду следующего юбилея - тысячного матча в лиге".

Член Зала хоккейной славы Павел Буре считает, что Овечкин добился огромного успеха в НХЛ.

"Любой, кто достигает такого рубежа, будь то 500 или 600 голов, добивается большого успеха, - отметил Буре. - Это большое число".

"Мы даже со счета сбились"

Жена Овечкина Анастасия Шубская гордится достижением хоккеиста.

"Каждый год ты бьешь все новые и новые рекорды!!! Ты уже-легенда! Ты уже-история! Я горжусь тобой, мой Герой!", - написала Шубская в Instagram.

НХЛ-лучшая хоккейная лига мира, отбор в которую проходит неимоверно тщательно и скрупулёзно ! И даже попав туда, ещё сложнее-удержаться. Ты должен год за годом, игру за игрой доказывать что ты достоин находиться среди лучших!@aleksandrovechkinofficial и ты не просто доказываешь это , ты являешься одним из лучших игроков лиги,тем самым ещё выше подняв себе планку, так как оставаться в лидерах среди лучших-неимоверный труд!(Знаете, я хочу провести небольшую параллель, хоть и примитивную- с учебой, в школе или институте, есть такая закономерность- если ты отличник, то все привыкают к этому, и когда ты получаешь 4 или 3 ,родители и учителя недоумевают,как это так?! А если ты хорошист или троечник и заканчиваешь год с 5, то ты герой, так вот,к чему я это))) ты мой «отличник», и все привыкли к этому, и считают что больше всего забитых голов из года в год у Овечкина-это уже само собой разумеющееся ...Сегодня, ты забил свой 600 ый гол!!! Каждый год ты бьешь все новые и новые рекорды!!! Ты уже-легенда! Ты уже-история! Я горжусь тобой, мой Герой! Дальше-больше! Люблю тебя, моя душа❤️ Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) Мар 12, 2018 в 8:37 PDT

Родители хоккеиста Татьяна и Михаил Овечкины написали письмо игроку, поздравляя его с юбилейной шайбой. Текст письма приводит русскоязычная версия сайта nhl.com/ru.

"Что для нас значит эта цифра - 600 голов? Да, это хорошо. Очень здорово ты играешь, Саша. Настоящий молодец. И большой спортсмен. Приятно, что всех так радуешь, - говориться в тексте письма. - Мы очень довольны твоей игрой. Но мы даже со счету сбились. Недавно ведь 500 голов отмечали.

Твои 600 голов - это большая радость. НХЛ - не первенство ЖЭКа, а лучшая лига мира. Мы все рады за тебя. Вся наша большая семья, все родственники. Это гордость за сына, за Россию. Это достижение по голам будет очень трудно обогнать. Но бог знает, как жизнь сложится. Для того и существуют все эти рекорды, чтобы их били.

Знаешь, сын, у нас все твои голы - любимые. Очень трудно выбрать! Но несколько голов, которые нам очень нравятся. Во-первых, это игра с "Монреалем". Помнишь, тогда тебе сломали нос, а ты забил четыре гола? Играл на характере, хотя кровь заливала лицо. Очень хорошие были шайбы, сильные. Вообще все твои голы мы собираем, записываем. И ценим их не потому, что шайбы получаются эффектными. А потому, что они трудовые".