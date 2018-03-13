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Российская горнолыжница Папулова стала четвертой в суперкомбинации на Паралимпиаде

Спорт
13 марта, 9:40 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 13, марта. /ТАСС

Победительницей стала канадка Моли Джепсен

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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 марта. /ТАСС/. Российская горнолыжница Мария Папулова заняла четвертое место в суперкомбинации в классе "стоя" на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.

Папулова показала результат 2 минуты 37,22 секунды. Победительницей стала канадка Моли Джепсен (2.32,7). Серебро завоевала немка Андреа Ротфусс (2.33,07), бронзу - канадка Алана Рамсэй (2.36,08).

Ранее на Играх в Пхёнчхане Папулова стала пятой в скоростном спуске и заняла пятое место в супергиганте.

Папулова является серебряной и дважды бронзовой медалисткой чемпионатов мира, а также призером Кубков мира. Паралимпиада в Пхёнчхане стала второй в карьере 36-летней спортсменки. На Играх в Сочи она также стала пятой в супергиганте.

По причине отстранения национального комитета российские спортсмены на Паралимпиаде выступают в усеченном составе и под паралимпийским флагом. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов- ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Паралимпийские игры завершатся 18 марта.

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