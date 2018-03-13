Бутенко: нарушение Огуде в матче "Амкара" с "Арсеналом" не заслуживало красной карточки

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Полузащитник футбольного клуба "Амкар" Фегор Огуде не заслуживал удаления за нарушение на игроке тульского "Арсенала" Сергее Ткачеве. Об этом ТАСС заявил инспектор матча, председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Андрей Бутенко.

Встреча, которая прошла 9 марта в Уфе и была домашней для "Амкара", завершилась победой тульского клуба со счетом 2:0. Огуде получил прямую красную карточку за нарушение на Ткачеве на 76-й минуте, через две минуты после выхода на замену.

"Я являлся инспектором этого матча, мы рассматривали этот эпизод. Михаил Вилков (арбитр встречи) признал, что в моменте с удалением Огуде ошибся, уже сказал об этом в СМИ. Он слишком близко находился к данному эпизоду, на него могла повлиять какая-то эмоциональная составляющая: игроку, на котором было нарушение, было очень больно, он громко кричал, на это мог обратить внимание Вилков. Но, конечно, это нарушение не на красную, а на желтую карточку", - сказал Бутенко.

"Не могу сказать, какое решение может быть вынесено Контрольно-дисциплинарным комитетом (КДК) РФС, я не имею права влиять на мнение членов комитета. Но если бы не два эпизода, которые повлияли на результат игры, в целом он был последователен, провел ее уверенно и без каких-либо ошибок. Сейчас он пока будет отдыхать от Российской футбольной премьер-лги, а дальше посмотрим - есть регламентные нормы", - отметил собеседник ТАСС.

Во вторник "Амкар" обратился в КДК РФС с просьбой отменить прямую красную карточку Огуде. Заседание комитета пройдет в среду в Москве.

"Амкар" находится на 14-м месте в турнирной таблице с 22 очками. Тульский "Арсенал" располагается на седьмом месте, в активе команды 31 очко. В следующем матче тульская команда 17 марта дома сыграет с "Ростовом", "Амкар" 18 марта на выезде встретится с ЦСКА.