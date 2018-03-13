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Бюст олимпийского чемпиона Коноваленко передан Музею хоккея в Москве

Спорт
13 марта, 11:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

В честь двукратного олимпийского чемпиона назван бульвар и дворец спорта в Нижнем Новгороде, а под сводами домашней арены "Торпедо" поднят его именной свитер

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Виктор Коноваленко

Виктор Коноваленко

© ТАСС

ТАСС, 13 марта. Бюст двукратного олимпийского чемпиона, восьмикратного чемпиона мира, вратаря Виктора Коноваленко передан в дар Музею хоккея в Москве. Об этом сообщила пресс-служба нижегородского "Торпедо".

Коноваленко выступал за горьковское "Торпедо" и сборную СССР. В честь Коноваленко назван бульвар и дворец спорта в Нижнем Новгороде, а под сводами домашней арены "Торпедо" поднят его именной свитер. Хоккеисты нижегородской команды в Кубке Гагарина выступали с памятными нашивками в честь Коноваленко, которому 11 марта исполнилось бы 80 лет.

"Мы передали этот бюст в музей, чтобы люди помнили о горьковском двукратном олимпийском чемпионе Викторе Коноваленко. Хотим, чтобы люди приходили и видели, как он выглядел, когда был живым, - рассказал воспитанник Коноваленко, трехкратный призер чемпионата России, лучший вратарь сезона-1995/96 Владимир Тихомиров. - Здесь уже есть целый стенд, посвященный Виктору Сергеевичу, и этот бюст будет отличным дополнением для уже собранной коллекции экспонатов. А мы, его воспитанники, будем гордиться, что являемся учениками этого выдающегося спортсмена, тренера и человека".

Музей хоккея находится на территории спортивно- развлекательного квартала "Парк легенд", где также находится "ВТБ Ледовый дворец", и расположен в здании памятника архитектуры начала XX века. В музее находится Зал славы отечественного хоккея, включающий 147 почетных членов (прославленные игроки, тренеры, функционеры, судьи и журналисты), а также экспозиционные залы, посвященные различным историческим периодам, которые затронули отечественный хоккей.

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