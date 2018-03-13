Жеребьевка Президентских спортивных игр и Президентских состязаний пройдет 30 марта

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Жеребьевка участников финалов Всероссийских спортивных соревнований школьников Президентские состязания и Президентские спортивные игры пройдет 30 марта в Москве. Об этом ТАСС заявили в Федеральном центре организационно-методического обеспечения физического воспитания России.

Президентские состязания и Президентские спортивные игры являются самыми массовыми спортивными мероприятиями в России. Ежегодно в соревнованиях школьного этапа Президентских состязаний принимают участие более 10 млн обучающихся, Президентских спортивных игр - 6 млн школьников.

В мероприятии примут участие заместитель министра образования и науки Ирина Потехина, заместитель министра спорта Марина Томилова, депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева, директор Федерального центра организационно-методического обеспечения физического воспитания Николай Федченко, исполнительный директор Российского движения школьников Денис Клебанов, а также члены рабочих групп по подготовке и проведению всероссийских этапов Президентских состязаний и Президентских спортивных игр, представители всероссийских спортивных федераций по видам спорта.

Президентские состязания и Президентские спортивные игры проводятся с 2010 года по указу президента России. В соревнованиях принимают участие классы-команды общеобразовательных организаций и команды-школы, состоящие из обучающихся одной общеобразовательной организации.