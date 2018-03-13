Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.03:
$ 56.94
€ 70.16
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российский боец Токов может провести бой в Bellator в мае

Спорт
13 марта, 16:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

В октябре прошлого года у Токова был диагностирован разрыв крестообразных связок колена, а поединок спортсмена на турнире Bellator 188 был отменен

Поделиться
Материал из 1 страницы
Анатолий Токов (слева)

Анатолий Токов (слева)

©  Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Анатолий Токов может в мае провести поединок в рамках турнира организации Bellator. Об этом Токов сообщил ТАСС.

В октябре прошлого года у Токова был диагностирован разрыв крестообразных связок колена, а поединок спортсмена на турнире Bellator 188 был отменен. Позднее россиянин перенес операцию.

"Восстановление проходит хорошо, возможно в Bellator дадут бой на май. Дату и соперника не знаю", - сказал Токов.

В активе Токова, представляющего команду Fedor Team Федора Емельяненко, 25 побед и два поражения в ММА.

Последний поединок спортсмен провел 18 февраля прошлого года, победив американца Франциско Франса.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
2
В подъезде жилого дома на юге Санкт-Петербурга произошел взрыв
3
Водительские права москвичей могут начать продлевать автоматически
4
Источник: полковник Захарченко готов дать показания на сотрудников ФСБ
5
Удивление, огорчение и восторг китайских туристов в Москве
6
Что нужно знать о новом госсекретаре США Майкле Помпео
7
Сборная Украины по биатлону бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени
Темы дня
Новости партнеров
Реклама