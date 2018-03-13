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Парк футбола ЧМ-2018 откроется в Волгограде 7 апреля

Спорт
13 марта, 18:53 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 13, марта. /ТАСС

В Парке футбола будет возможность уточнить расписание мирового первенства, получить информацию о приобретении билетов на матчи турнира и принять участие в Фестивале болельщиков ФИФА

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ВОЛГОГРАД, 13 марта. /ТАСС/. Волгоградские поклонники футбола уже меньше чем через месяц смогут погрузиться в атмосферу мирового спортивного праздника - 7 и 8 апреля в городе на Волге разместится Парк футбола ЧМ-2018, сообщили во вторник ТАСС в администрации Волгоградской области.

"Посетители Парка футбола ЧМ-2018, который будет работать в Волгограде 7 и 8 апреля, смогут попробовать свои силы на футбольных мини-аттракционах, принять участие в конкурсах, встретиться и сфотографироваться с официальным талисманом ЧМ-2018 - волком Забивакой",- сказал представитель обладминистрации.

По его словам, в Парке футбола будет возможность уточнить расписание мирового первенства, получить информацию о приобретении билетов на матчи турнира и принять участие в Фестивале болельщиков ФИФА.

Парк футбола ЧМ-2018 - проект АНО "Оргкомитет "Россия-2018", который стартует в Сочи 24-25 марта. За два с половиной месяца Парк посетит Ростов-на-Дону, Волгоград, Саранск, Самару, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Калининград и завершит свой путь в Москве, на Красной площади, где будет радовать посетителей на протяжении всего чемпионата мира.

Чемпионат мира по футболу пройдет 14 июня - 15 июля 2018 года в 11 городах России. На 45-тысячном стадионе "Волгоград-Арена" состоятся четыре матча группового этапа турнира: Тунис - Англия (18 июня), Нигерия - Исландия (22 июня), Саудовская Аравия - Египет (25 июня) и Япония - Польша (28 июня).

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