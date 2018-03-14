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Главный тренер МЮ Моуринью считает, что из поражения от "Севильи" не стоит делать трагедию

Спорт
14 марта, 1:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Английский клуб уступил на своем поле со счетом 1:2 и выбыл из розыгрыша Лиги чемпионов

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ТАСС, 14 марта. Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что игрокам его команды не следует зацикливаться на вылете из Лиги чемпионов, так как впереди много важных матчей внутреннего первенства и Кубка Англии. Слова португальца приводит Би-би-си.

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Во вторник "Манчестер Юнайтед" дома проиграл испанской "Севилье" со счетом 1:2 (первая встреча завершилась со счетом 0:0) и выбыл из розыгрыша Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

"Мы пытались действовать агрессивно и интенсивно с первой минуты, но забить не удавалось, а "Севилья" все увереннее стала держать мяч, хорошо контролировала игру. У нас были хорошие моменты, но отличились футболисты "Севильи", и в игре стало значительно больше эмоций. Второй гол сделал нашу задачу невыполнимой, но я не могу сказать, что что-то было не так с моими игроками и их желанием. Это футбол, мы проиграли, но завтра будет новый день, а в субботу другой матч, отрадно, что игроки не скрывают разочарования, но у нас нет времени на драму", - сказал Моуринью.

"Манчестер Юнайтед" занимает второе место в таблице чемпионата Англии, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на 16 очков. 17 марта манкунианцы в рамках 1/4 финала Кубка Англии сыграют с "Брайтоном".

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