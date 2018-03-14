Главный тренер МЮ Моуринью считает, что из поражения от "Севильи" не стоит делать трагедию

ТАСС, 14 марта. Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что игрокам его команды не следует зацикливаться на вылете из Лиги чемпионов, так как впереди много важных матчей внутреннего первенства и Кубка Англии. Слова португальца приводит Би-би-си.

Во вторник "Манчестер Юнайтед" дома проиграл испанской "Севилье" со счетом 1:2 (первая встреча завершилась со счетом 0:0) и выбыл из розыгрыша Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

"Мы пытались действовать агрессивно и интенсивно с первой минуты, но забить не удавалось, а "Севилья" все увереннее стала держать мяч, хорошо контролировала игру. У нас были хорошие моменты, но отличились футболисты "Севильи", и в игре стало значительно больше эмоций. Второй гол сделал нашу задачу невыполнимой, но я не могу сказать, что что-то было не так с моими игроками и их желанием. Это футбол, мы проиграли, но завтра будет новый день, а в субботу другой матч, отрадно, что игроки не скрывают разочарования, но у нас нет времени на драму", - сказал Моуринью.

"Манчестер Юнайтед" занимает второе место в таблице чемпионата Англии, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на 16 очков. 17 марта манкунианцы в рамках 1/4 финала Кубка Англии сыграют с "Брайтоном".