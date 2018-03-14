"Колорадо" обыграл "Миннесоту" в НХЛ, Варламов признан первой звездой матча

ТАСС, 14 марта. "Колорадо" обыграл "Миннесоту" со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Джей Ти Комфер (17-я и 54-я минуты), Никита Задоров (35), Натан Маккиннон (41) и Тайсон Джост (59). У хозяев отличился Микко Койву (34).

Защитник Задоров забросил седьмую шайбу в сезоне. Первой звездой встречи был признан российский голкипер "Колорадо" Семен Варламов, отразивший 33 броска по своим воротам.

В других матчах дня "Нэшвилл" обыграл дома "Виннипег" - 3:1, "Калгари" на своей площадке оказался сильнее "Эдмонтона" - 1:0.