Баскетболист "Оклахомы" Уэстбрук сделал 100-й трипл-дабл в карьере

ТАСС, 14 марта. "Оклахома" обыграла "Атланту" со счетом 119:107 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Разыгрывающий защитник "Оклахомы" Расселл Уэстбрук набрал 32 очка, 12 передач и 12 подборов, сделав 100-й трипл-дабл в карьере. Больше лишь на счету Джейсона Кидда (107), Мэджика Джонсона (138) и Оскара Робертсона (181).

В прошлом сезоне Уэстбрук оформил 42 трипл-дабла и побил рекорд Робертсона по их количеству за один регулярный чемпионат.

"Оклахома" занимает четвертое место в таблице Западной конференции, "Атланта" идет последней на Востоке.

Результаты других матчей дня:

"Вашингтон" - Миннесота" - 111:116

"Филадельфия" - "Индиана" - 98:101

"Бруклин" - "Торонто" - 102:116

"Нью-Йорк" - "Даллас" - 97:110

"Нью-Орлеан" - "Шарлотт" - 119:115

"Чикаго" - "Клипперс" - 106:112

"Сан-Антонио" - "Орландо" - 108:72

"Юта" - "Детройт" - 110:79

"Финикс" - "Кливленд" - 107:129.