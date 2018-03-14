Баскетболист "Оклахомы" Уэстбрук сделал 100-й трипл-дабл в карьере

ТАСС, 14 марта. "Оклахома" обыграла "Атланту" со счетом 119:107 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Разыгрывающий защитник "Оклахомы" Расселл Уэстбрук набрал 32 очка, 12 передач и 12 подборов, сделав 100-й трипл-дабл в карьере. Больше лишь на счету Джейсона Кидда (107), Мэджика Джонсона (138) и Оскара Робертсона (181).
В прошлом сезоне Уэстбрук оформил 42 трипл-дабла и побил рекорд Робертсона по их количеству за один регулярный чемпионат.
"Оклахома" занимает четвертое место в таблице Западной конференции, "Атланта" идет последней на Востоке.
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