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Баскетболист "Оклахомы" Уэстбрук сделал 100-й трипл-дабл в карьере

Спорт
14 марта, 7:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Он занимает четвертое место в истории НБА по этому показателю

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Расселл Уэстбрук

Расселл Уэстбрук

© AP Photo/John Amis

ТАСС, 14 марта. "Оклахома" обыграла "Атланту" со счетом 119:107 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Разыгрывающий защитник "Оклахомы" Расселл Уэстбрук набрал 32 очка, 12 передач и 12 подборов, сделав 100-й трипл-дабл в карьере. Больше лишь на счету Джейсона Кидда (107), Мэджика Джонсона (138) и Оскара Робертсона (181).

В прошлом сезоне Уэстбрук оформил 42 трипл-дабла и побил рекорд Робертсона по их количеству за один регулярный чемпионат.

"Оклахома" занимает четвертое место в таблице Западной конференции, "Атланта" идет последней на Востоке.

Результаты других матчей дня:

  • "Вашингтон" - Миннесота" - 111:116
  • "Филадельфия" - "Индиана" - 98:101
  • "Бруклин" - "Торонто" - 102:116
  • "Нью-Йорк" - "Даллас" - 97:110
  • "Нью-Орлеан" - "Шарлотт" - 119:115
  • "Чикаго" - "Клипперс" - 106:112
  • "Сан-Антонио" - "Орландо" - 108:72
  • "Юта" - "Детройт" - 110:79
  • "Финикс" - "Кливленд" - 107:129.
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