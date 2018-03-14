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"Екатеринбург-Арена" до конца недели должна пройти всю необходимую сертификацию

Спорт
14 марта, 10:11 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, марта. /ТАСС

По словам гендиректора компании "Синара-Девелопмент", стадион готов к проведению ЧМ-2018 и выполнен по самым высоким требованиям ФИФА

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Стадион "Екатеринбург-Арена"

Стадион "Екатеринбург-Арена"

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Стадион "Екатеринбург-Арена" до конца недели должен пройти всю необходимую сертификацию. Об этом сообщил журналистам Тимур Уфимцев, генеральный директор компании "Синара-Девелопмент", вице-президент Группы Синара, которая является генеральным подрядчиком, проводившим реконструкцию стадиона к чемпионату мира.

"Екатеринбург-Арена" проходит сертификацию как спортивный объект, получает разрешение [от Российского футбольного союза на проведение матчей Российской футбольной премьер-лиги], - отметил Уфимцев. - Видимо, все мероприятия будут закончены до конца недели. Стадион получился на 35 тыс. зрителей, включая сборные-разборные трибуны, которые нависают с южной и северной стороны. Это [сборные-разборные трибуны] наследие ЧМ-2018, которое после завершения матчей будет демонтировано и направлено на другие стадионы Свердловской области".

Он отметил, что существуют два проектных решения по поводу того, что будет размещено на месте сборных-разборных трибун. "Одно из них - контур будет закрываться такими же алюминиевыми конструкциями, второе - снаружи будут установлены медиа-экраны. Решение будет принято после того, как стадион будет передан в казну Свердловской области", - добавил Уфимцев.

По его словам, стадион готов к проведению ЧМ-2018 и выполнен по самым высоким требованиям Международной федерации футбола. "Спортивный объект уже передан в руки эксплуатирующей компании, которая приступила к мероприятиям по отработке поля", - сказал Уфимцев.

В среду стадион посетила команда ФК "Урал". "Поле для этого времени года находится в идеальном состоянии. Впечатления самые положительные. Ждем возвращения на стадион", - отметил нападающий "Урала" Владимир Ильин.

Игры чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Екатеринбурге пройдут матчи Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).

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