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Российские керлингисты проиграли канадцам в матче смешанного турнира на Паралимпиаде

Спорт
14 марта, 11:12 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 14, марта. /ТАСС

В турнирной таблице российские керлингисты делят шестое место со сборной Норвегии

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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 марта. /ТАСС/. Российские керлингисты проиграли сборной Канады со счетом 4:5 в матче предварительного раунда соревнований по керлингу на колясках среди смешанных команд на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.

За команду нейтральных паралимпийских атлетов выступают Константин Курохтин (скип), Марат Романов (вице-скип), Дарья Щукина, Александр Шевченко и Андрей Мещеряков.

В турнирной таблице российские керлингисты делят шестое место со сборной Норвегии. В следующем матче в среду россияне сыграют с командой Китая.

В смешанном турнире по керлингу на колясках выступают 12 команд, которые сыграют друг с другом в предварительном однокруговом раунде. Четыре лучшие сборные выйдут в полуфинал, финал пройдет 17 марта.

Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе и под паралимпийским флагом из-за отстранения Паралимпийского комитета России. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов- ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения.

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