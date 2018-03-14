Президент ФК "Урал": клуб доволен игрой новичков команды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Футболисты, которые пополнили состав екатеринбургского "Урала" в зимнее трансферное окно, усилят команду. Такое мнение ТАСС высказал президент клуба Григорий Иванов.

В зимнее трансферное окно состав "Урала" пополнили вратарь Владислав Полетаев, защитник Мингиян Бевеев, полузащитники Андрей Егорычев, Отман Эль-Кабир, Дмитрий Хомченовский

"Мы провели всего две игры, и из тех ребят, кого мы взяли, сыграли только Андрей Егорычев и Отман Эль-Кабир. Мы довольны теми новичками, которые пришли в нашу команду, думаю, они усилят состав, - сказал Иванов. - Посмотрим, как дальше будет продолжаться, а пока мы, конечно, довольны теми, кого взяли, мы долго их просматривали, сейчас они на сборах были, мы на них смотрели - все хорошо".

"Урал" всегда будет рад видеть в команде Шатова

По словам Иванова, финансовые возможности пока что не позволяют "Уралу" вернуть в состав полузащитника Олега Шатова, но клуб всегда будет рад видеть футболиста в команде.

Шатов выступал за "Урал" с 2007 по 2011 год, после чего перешел в "Анжи". В 2013 году полузащитник подписал контракт с "Зенитом", зимой 2018 года петербургский клуб отдал футболиста в аренду в "Краснодар". На клубном уровне Шатов провел 341 матч и забил 46 мячей. За сборную России полузащитник провел 28 матчей, в которых забил два гола и отдал шесть голевых передач.

"Конечно, мы всегда ждем Олега [Шатова] в нашей команде, но, к сожалению, пока финансовые условия нам не позволяют его вернуть. Но я думаю, что рано или поздно он сыграет в нашем городе за нашу команду", - сказал Иванов.

"Урал" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.