ЦСКА не стал повышать цены на билеты в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА решил не повышать цены на билеты на матчи плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам сообщил президент армейцев Игорь Есмантович.

Минимальная цена на билеты на домашние матчи ЦСКА в серии 1/8 финала со "Спартаком" составляла 1200 рублей. Это связано с тем, что "Спартак", как и финский "Йокерит", с которым армейцы сыграют во втором раунде плей-офф, относится к соперникам категории "топ".

"Мы цены повышать не стали, они остались в рамках регламента лиги. Думаю, что у нас будет полный дворец спорта на матчи с "Йокеритом", - сказал Есмантович.

В настоящее время обсуждается вопрос о строительстве новой хоккейной арены ЦСКА в Мневниках. "Идут процедуры в "Роснефти" (генеральный партнер ЦСКА - прим. ТАСС) с точки зрения позиционирования пиров и тех документов, касающихся стройки. В ближайшее время мы дадим всю информацию", - отметил глава клуба.

Серия 1/4 финала Кубка Гагарина ЦСКА - "Йокерит" стартует 16 марта.