Решающий сбор судей-кандидатов на работу на ЧМ с участием Карасева пройдет 19-23 марта

МОСКВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Бригада российского арбитра Сергея Карасева с 19 по 23 марта примет участие в сборе судей Международной федерации футбола (ФИФА), после которого может определиться окончательный список арбитров на чемпионат мира. Об этом ТАСС сообщил полномочный представитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Леонид Калошин.

Ранее глава судейского департамента ФИФА Массимо Бузакка рассказал ТАСС, что организация после семинара судей в Дубае в конце марта планирует определиться со списком арбитров, которые будут работать на чемпионате мира 2018 года в России.

"Ближайший сбор для арбитров из Европы и Африки пройдет в ОАЭ с 19 по 23 марта, а все остальные конфедерации тренируются уже сейчас - с 12 по 16 марта. Туда поедут Сергей Карасев, Антон Аверьянов и Тихон Калугин, от ассистентов будет многое зависеть, потому что они будут сдавать тест по физподготовке с более высокими параметрами, - отметил Калошин. - Это не отборочные сборы, а подготовительные, судьба арбитров от них не зависит. Возможно, окончательный список будет опубликован уже в конце марта, но, вероятно, и позже - после апрельского сбора в Италии".

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.