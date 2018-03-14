ФХР открыла дело в отношении главы профсоюза игроков КХЛ Коваленко за инцидент с судьей

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) открыла дисциплинарное дело в отношении главы профсоюза игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрея Коваленко, ударившего главного арбитра любительского матча. Об этом сообщает пресс-служба ФХР.

В матче Кубка Вызова с участием любительских команд "Газпромэкспорт" и "Тигры", который прошел 9 марта, Коваленко после вынесения ему дисциплинарного штрафа до конца игры ударил главного арбитра матча Владислава Киселева.

"Руководствуясь принципами кодекса этики и в связи с обращением организаторов турнира, ФХР начала производство в отношении Коваленко по факту указанного нарушения, - говорится в сообщении пресс-службы. - ФХР также принято во внимание обращение арбитра Киселева в правоохранительные органы на действия участника матча Коваленко".

Ранее руководитель Объединенной корпоративной хоккейной лиги, которая проводит турнир, Сергей Смирнов сообщил ТАСС, что на Коваленко наложена бессрочная дисквалификация на участие в Кубке Вызова. Он также сказал, что лига попросила Федерацию хоккея России и КХЛ дать оценку этой ситуации.