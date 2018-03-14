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КДК РФС отменил красную карточку футболиста "Амкара" Огуде

Спорт
14 марта, 16:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Игрок был удален в матче 22-го тура РФПЛ против тульского "Арсенала"

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Фегор Огуде

Фегор Огуде

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение отменить красную карточку полузащитника пермского "Амкара" Фегора Огуде, полученную в матче чемпионата России против тульского "Арсенала". Об этом журналистам заявил глава комитета Артур Григорьянц.

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Ранее "Амкар" обратился в КДК РФС с просьбой об отмене красных карточек Огуде и Дмитрию Белорукову, которые игроки получили в матче 22-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом". Встреча, которая прошла в Уфе и была домашней для "Амкара", завершилась победой тульского клуба со счетом 2:0. Огуде получил прямую красную карточку на 76-й минуте, через две минуты после выхода на замену. На 80-й минуте встречи пермская команда осталась вдевятером, поскольку второе предупреждение получил защитник Дмитрий Белоруков.

"После получения письма от футбольного клуба "Амкар" мы отправили запрос в контрольно-квалификационную комиссию, сегодня утром состоялось их заседание. Комиссия решила, что на 76-й минуте арбитр Вилков принял ошибочное решение, удалив игрока "Амкара" с поля. Мы приняли во внимание их решение и решили отменить ошибочно примененное удаление футболисту "Амкара", то есть красную карточку КДК отменил. В связи с этим из повестки дня был исключен пункт о неподобающем поведении команды", - сказал Григорьянц.

"Мы также обсудили вопрос с Белоруковым. Отмена желтых карточек не является особой юрисдикцией КДК, желтые карточки КДК не отменяет, поэтому Белоруков должен будет пропустить один матч", - добавил Григорьянц.

"Амкар" находится на 14-м месте в турнирной таблице с 22 очками. Тульский "Арсенал" располагается на седьмом месте, в активе команды 31 очко. В следующем матче тульская команда 17 марта дома сыграет с "Ростовом", матч "Амкара" на выезде с ЦСКА был перенесен.

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