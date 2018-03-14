Гончаренко: ЦСКА должен быть готов к любому варианту развития событий в игре с "Лионом"

ЛИОН /Франция/, 14 марта. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА знают, что нужно поменять перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против французского "Лиона", но они должны быть готовы к любому варианту развития событий. Об этом журналистам рассказал главный тренер столичной команды Виктор Гончаренко.

В первом матче ЦСКА дома уступил "Лиону" со счетом 0:1.

"Мы достаточно хорошо играли на выезде, но это не повод обольщаться. Все гостевые матчи были достаточно напряженными, результат мог повернуться то в одну, то в другую сторону. Завтрашний соперник обладает сильными футболистами, и не только в центре поля, но и на флангах, где они способны обыграть футболиста один в один. Мы уже знаем, к чему готовиться, поэтому есть моменты, которые можно изменить", - заявил Гончаренко.

"У нас простая ситуация - мы должны забить гол. Это можно сделать как в начале игры, так и в конце. Мы должны быть готовы к любому варианту развития событий", - отметил специалист.

Бразильский нападающий ЦСКА Витиньо начал первый матч 1/8 финала на скамейке запасных и вышел на поле на 73-й минуте встречи. "Витиньо прекрасно готов физически и наравне со всеми тренируется перед завтрашним матчем, - сказал тренер, отвечая на вопрос о готовности основных нападающих команды, - Почему не забивает Муса? Самое главное, что он получает игровую практику, из-за отсутствия которой у него притупились некоторые сильные качества, а голы скоро придут".

Игра между ЦСКА и "Лионом" пройдет в четверг во Франции. Начало мачта - 23:05 мск.