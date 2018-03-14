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Матч Лиги Европы "Лион" - ЦСКА не признан встречей с повышенным уровнем опасности

Спорт
14 марта, 17:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Около 400 болельщиков ЦСКА ожидаются на матче, они прибудут разными рейсами в разные аэропорты

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ТАСС, 14 марта. Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы по футболу между российским ЦСКА и французским "Лионом" не имеет статуса встречи с повышенным уровнем угрозы, сообщает информационное агентство Франс Пресс со ссылкой на пресс-службу префектуры французского региона Рона, в котором пройдет игра.

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"Встреча 1/8 финала Лиги Европы не считается матчем с повышенным риском, - говорится в заявлении префектуры. - В любом случае, угроз безопасности будет меньше, чем во время проведения Ронского дерби (матчи между "Лионом" и "Сент- Этьеном" - прим. ТАСС)".

"Около 400 болельщиков ЦСКА ожидаются на матче, они прибудут разными рейсами в разные аэропорты", - также сообщает префектура. По информации источника, сопровождение российских болельщиков проводиться не будет. Полиция французского города будет мобилизована, но точная численность сотрудников правоохранительных органов не сообщается. В Лионе также будут присутствовать трое российских полицейских, специализирующихся на борьбе с хулиганством.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы закончился победой французского клуба со счетом 1:0.

В апреле 2017 года во время матча 1/4 финала Лиги Европы "Лион" - "Бешикташ" в городе и на стадионе "Парк Олимпик" произошли беспорядки с участием болельщиков двух команд. Клубы были условно отстранены от участия в турнирах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сроком на один сезон с испытательным сроком в два года. В случае повторного нарушения в течение двух лет санкция в виде отстранения на один сезон будет применена.

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