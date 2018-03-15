Макарова и Веснина вышли в полуфинал турнира WTA в Индиан-Уэллсе в парном разряде

ТАСС, 15 марта. Россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова вышли в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд - $8 млн).

Россиянки, посеянные на турнире под первым номером, в четвертьфинале обыграли испанок Лару Арруабаррену-Весино и Аранчу Парра Сантонху со счетом 6:2, 6:2.

Следующими соперницами россиянок станут Кристина Младенович (Франция) и Тимея Бабош (Венгрия), имеющие четвертый номер посева.

Финал турнира в парном разряде состоится 18 марта.