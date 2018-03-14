Касаткина обыграла вторую ракетку мира Возняцки на турнире WTA в Индиан-Уэллсе

ТАСС, 14 марта. Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд - $8,65 млн).

20-летняя Касаткина, посеянная на турнире под 20-м номером, в четвертом круге обыграла победительницу Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 2018 года, вторую ракетку мира датчанку Каролин Возняцки со счетом 6:4, 7:5.

Следующей соперницей россиянки станет победительница матча между француженкой Каролин Гарсией (7) и немкой Ангелик Кербер (10).

В прошлом году турнир выиграла Елена Веснина, не сумевшая преодолеть третий круг нынешних соревнований.