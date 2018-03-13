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Веснина сложила полномочия чемпионки турнира WTA в Индиан-Уэллсе, проиграв Кербер

Спорт
13 марта, 1:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Россиянка уступила в двух сетах в третьем круге соревнований

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Елена Веснина

Елена Веснина

© EPA-EFE/PAUL BUCK

ТАСС, 13 марта. Российская теннисистка Елена Веснина не смогла преодолеть третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд - $8,65 млн).

На этой стадии россиянка (24-й номер посева) уступила немке Ангелик Кербер (10) со счетом 5:7, 2:6. Веснина выиграла турнир в Индиан-Уэллсе в прошлом году, обыграв в финале Светлану Кузнецову.

В предыдущем раунде соревнований Кербер обыграла Екатерину Макарову. Ее следующей соперницей станет француженка Каролин Гарсия (7).

Из россиянок борьбу на турнире, который завершится 18 марта, продолжает Дарья Касаткина.

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