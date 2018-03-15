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Хоккеист "Рейнджерс" Бучневич подарил клюшку юному болельщику в свитере "Северстали"

Спорт
15 марта, 11:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Это произошло на раскатке перед матчем НХЛ против "Питтсбурга", который завершился победой "Рейнджерс" со счетом 4:3

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Павел Бучневич

Павел Бучневич

© AP Photo/Rick Scuteri

ТАСС, 15 марта. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Павел Бучневич подарил свою клюшку мальчику в свитере "Северстали". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Рейнджерс".

На раскатке перед матчем против "Питтсбурга" мальчик в свитере российского клуба "Северсталь", за который Бучневич выступал с 2012 по 2015 год, привлек внимание хоккеиста. Болельщик расплакался после того, как Бучневич через стекло передал свою клюшку.

"Рейнджерс" одержали победу в овертайме со счетом 4:3. Бучневич отметился результативной передачей, набрав 40-е очко в сезоне.

Бучневич был выбран "Рейнджерс" на драфте НХЛ 2013 года под общим 75-м номером. В 2014 году Бучневич в составе сборной России завоевал бронзу молодежного чемпионата мира, в 2015 - серебро. Россиянин подписал контракт с "Рейнджерс" в 2016 году.

‪Buch making dreams come true tonight for this @JuniorRangers #NYR fan! ‪We’re not crying... ‬

Публикация от New York Rangers (@nyrangers)

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