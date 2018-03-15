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Чемпионат КХЛ сезона-2018/19 предварительно стартует 1 сентября

Спорт
15 марта, 12:20 дата обновления: 15 марта, 12:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Сезон в КХЛ традиционно открывается матчем за Кубок открытия, в котором встречаются обладатели Кубка Гагарина и Кубка Континента

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Матч КХЛ между ЦСКА и "Спартаком"

Матч КХЛ между ЦСКА и "Спартаком"

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 15 марта. Старт нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) предварительно запланирован на 1 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

"Определена предварительная дата начала сезона-2018/19, - говорится в сообщении. - Матч за Кубок открытия состоится 1 сентября 2018 года".

Сезон в КХЛ традиционно открывается матчем за Кубок открытия, в котором встречаются обладатели Кубка Гагарина и Кубка Континента (приз за победу в регулярном сезоне КХЛ - прим. ТАСС). Победителем регулярного чемпионата сезона-2017/18 стал санкт-петербургский СКА. Обладатель Кубка Гагарина определится в апреле.

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