Чемпионат КХЛ сезона-2018/19 предварительно стартует 1 сентября

Матч КХЛ между ЦСКА и "Спартаком" © Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 15 марта. Старт нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) предварительно запланирован на 1 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

"Определена предварительная дата начала сезона-2018/19, - говорится в сообщении. - Матч за Кубок открытия состоится 1 сентября 2018 года".

Сезон в КХЛ традиционно открывается матчем за Кубок открытия, в котором встречаются обладатели Кубка Гагарина и Кубка Континента (приз за победу в регулярном сезоне КХЛ - прим. ТАСС). Победителем регулярного чемпионата сезона-2017/18 стал санкт-петербургский СКА. Обладатель Кубка Гагарина определится в апреле.