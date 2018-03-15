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Собянин вручил денежные сертификаты победителям и призерам Олимпиады в Пхёнчхане

Спорт
15 марта, 16:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Тренеры получат премии в размере половины суммы награды своих подопечных

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Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг встретился с победителями и призерами зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане и их тренерами, которым вручил сертификаты на получение премиальных выплат.

По решению правительства Москвы спортсмены из Москвы, завоевавшие "золото" на Олимпиаде, получат по 4 млн рублей, серебряные призеры - по 2,5 млн рублей, бронзовые - по 1,7 млн рублей. Тренеры же получат премии в размере половины от суммы выплат самим спортсменам.

"На Олимпийских играх никогда наша сборная не выступала под таким психологическим давлением, в сложной ситуации. Никогда в последней истории мы не выступали под нейтральным флагом, но и никогда болельщики, россияне, москвичи так не болели за вас и так не радовались вашим победам. А то, что сделали московские спортсмены, выше всяческих похвал", - сказал Собянин.

Олимпийскими чемпионами стали москвичи Алина Загитова (фигурное катание), Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Богдан Кисилевич, Алексей Марченко, Никита Нестеров, Илья Сорокин, Иван Телегин (хоккей); серебряными призерами Загитова, Владимир Морозов, Дмитрий Соловьев, Екатерина Боброва, Евгения Медведева (фигурное катание), Алексей Червоткин (лыжные гонки); бронзовыми - Сергей Ридзик (фристайл), Семен Елистратов (шорт-трек).

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"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"

По его словам, 35% всех наград российской команды принесли спортсмены из Москвы, не считая "удивительной, сложной победы хоккейной сборной, где московские спортсмены также были достойно представлены".

"Это не случайно. Москва - спортивный город, где созданы все условия для занятия как массовым спортом, так и спортом высших достижений. И мы по-прежнему будем строить новые дворцы, спортивные комплексы, создавать условия для массового спорта, детского спорта для того, чтобы Москва всегда была в лидерах. Мы это обязательно сделаем", - сказал мэр Москвы.

Он рассказал, что в личном блоге призвал горожан поздравить олимпийцев с победами. Лучшие из этих поздравлений вошли в альбомы, которые также были переданы спортсменам.

Об Олимпиаде

Россию на зимней Олимпиаде представили 168 спортсменов, которые завоевали 17 медалей, в том числе две золотые. Всего победителями и призерами стали 16 московских спортсменов в пяти дисциплинах. Москвичи принесли в копилку сборной одну золотую, три серебряных и 2 бронзовых награды. Кроме того, московские спортсмены внесли вклад в победу хоккейной сборной.

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