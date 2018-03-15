Призеры ОИ-2018 лыжники Большунов и Спицов примут участие в этапе КМ в Швеции

ТАСС, 15 марта. Лыжники Александр Большунов и Денис Спицов вошли в состав сборной России на финальный этап Кубка мира, который пройдет в шведском Фалуне. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

В мужскую команду также вошли Евгений Белов, Александр Бессмертных, Максим Вылегжанин, Андрей Ларьков, Глеб Ретивых и Алексей Червоткин.

Женскую команду составят Юлия Белорукова, Лидия Дуркина, Алиса Жамбалова, Мария Истомина, Анна Жеребятьева, Наталья Матвеева, Полина Некрасова, Наталья Непряева и Анастасия Седова.

21-летний Большунов в текущем сезоне шесть раз становился бронзовым призером на этапах Кубка мира и однажды финишировал вторым. На Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане спортсмен выиграл три серебряные и одну бронзовую медали. Он стал первым российским лыжником, завоевавшим четыре награды на одной Олимпиаде. В активе 21-летнего Спицова серебряная и бронзовая медали Олимпийских игр.

Финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет с 16 по 18 марта.