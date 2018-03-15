"Феррари" может покинуть "Формулу-1" ради выступления в Indycar

ТАСС, 15 марта. Команда "Феррари" может покинуть чемпионат мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" ради выступления в американской гоночной серии Indycar. Об этом сообщил президент компании Серджио Маркьонне, чьи слова приводит "Газета.Ru" со ссылкой на Speedweek.

"У "Феррари" есть богатая история участия в гоночных сериях в США, так почему бы и не оказаться нам в Indycar? - отметил Маркьонне. - Мы всесторонне изучим и осмыслим эту возможность".

Команда "Феррари" выступает в "Формуле-1" с 1950 года и является 16-кратным обладателем Кубка конструкторов.