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"Феррари" может покинуть "Формулу-1" ради выступления в Indycar

Спорт
15 марта, 17:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Команда "Феррари" выступает в "Формуле-1" с 1950 года и является 16-кратным обладателем Кубка конструкторов

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ТАСС, 15 марта. Команда "Феррари" может покинуть чемпионат мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" ради выступления в американской гоночной серии Indycar. Об этом сообщил президент компании Серджио Маркьонне, чьи слова приводит "Газета.Ru" со ссылкой на Speedweek.

"У "Феррари" есть богатая история участия в гоночных сериях в США, так почему бы и не оказаться нам в Indycar? - отметил Маркьонне. - Мы всесторонне изучим и осмыслим эту возможность".

Команда "Феррари" выступает в "Формуле-1" с 1950 года и является 16-кратным обладателем Кубка конструкторов.

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