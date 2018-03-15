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Около 20 тысяч мексиканцев приедут в Ростов-на-Дону во время чемпионата мира по футболу

Спорт
15 марта, 17:28 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 15, марта. /ТАСС

Для удобства иностранных болельщиков будет запущен информационный ресурс по транспортной доступности города

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Строительство стадиона "Ростов-Арена"

Строительство стадиона "Ростов-Арена"

© Валерий Матыцин/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 марта. /ТАСС/. Около 20 тысяч гостей из Мексики планируют приехать в Ростов-на-Дону во время матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Для болельщиков будут разработаны универсальные брошюры по логистике, сообщил в четверг директор муниципального бюджетного учреждения "Центр интеллектуальных транспортных систем" Василий Зырянов.

"Посол Мексики довел до нас информацию, что большинство прибывающих к нам мексиканцев, а их ожидается около 20 тысяч человек, не будут знать английского языка. Мы должны довести [до болельщиков] информацию не только транспортную, но и правовую, где есть медицинские пункты, куда обратиться, поэтому буклеты будут формироваться. Кроме электронного, они будут распространяться и в бумажном виде при прилете в аэропорт, в гостиницах, в волонтерских центрах", - сказал Зырянов на расширенном заседании ассоциации работодателей "Совет директоров предприятий и организаций города Ростова-на-Дону".

Также для удобства иностранных болельщиков будет запущен информационный ресурс по транспортной доступности города.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут 11 городов. В Ростове-на-Дону сыграют сборные Бразилии и Швейцарии, Уругвая и Саудовской Аравии, Южной Кореи и Мексики, Исландии и Хорватии. Кроме того, город примет один матч 1/8 финала, в котором сыграют победитель группы G и вторая команда группы Н.

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