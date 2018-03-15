Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: испанские полицейские избили болельщиков ФК "Челси" после матча Лиги чемпионов

Спорт
15 марта, 17:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Матч "Барселона" - "Челси" состоялся в среду и завершился со счетом 3:0 в пользу каталонцев

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 15 марта. Представители испанской полиции после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" - "Челси" избили дубинками болельщиков английского клуба. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на L'Equipe.

Матч прошел в Барселоне 14 марта. По информации источника, фанаты "Челси" после завершения игры вступили в конфликт с представителями правоохранительных органов, после чего они применили дубинки. Сообщается, что полицейские выборочно хватали людей из выходящей со стадиона толпы, толкали их на землю и избивали. Пресс- служба английского клуба попросила пострадавших болельщиков связаться с представителями команды, чтобы "Челси" смог обсудить инцидент с испанскими властями и предпринять соответствующие меры.

"Челси" выбыл из розыгрыша Лиги чемпионов, в ответном матче уступив "Барселоне" со счетом 0:3.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
3
Орешкин: власти обсуждают повышение пенсионного возраста
4
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
5
Грудинин покинул дебаты после появления на них экс-работницы своего предприятия
6
Путин простился с народным артистом СССР Олегом Табаковым
7
Мировая реакция на конфликт России и Великобритании вокруг дела Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама