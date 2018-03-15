СМИ: испанские полицейские избили болельщиков ФК "Челси" после матча Лиги чемпионов

ТАСС, 15 марта. Представители испанской полиции после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" - "Челси" избили дубинками болельщиков английского клуба. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на L'Equipe.

Матч прошел в Барселоне 14 марта. По информации источника, фанаты "Челси" после завершения игры вступили в конфликт с представителями правоохранительных органов, после чего они применили дубинки. Сообщается, что полицейские выборочно хватали людей из выходящей со стадиона толпы, толкали их на землю и избивали. Пресс- служба английского клуба попросила пострадавших болельщиков связаться с представителями команды, чтобы "Челси" смог обсудить инцидент с испанскими властями и предпринять соответствующие меры.

"Челси" выбыл из розыгрыша Лиги чемпионов, в ответном матче уступив "Барселоне" со счетом 0:3.