Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Марсьяль и Погба вошли в состав сборной Франции на товарищеский матч с командой России

Спорт
15 марта, 21:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Встреча между командами пройдет 27 марта в Санкт-Петербурге

Поделиться
Материал из 1 страницы
Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба

© EPA-EFE/PETER POWELL

ТАСС, 15 марта. Игроки "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль и Поль Погба вошли в состав сборной Франции по футболу на товарищеские матчи с командами России и Колумбии. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Франции.

Смотрите также

Казань во время ЧМ по футболу планируют посетить 20 тыс. болельщиков из Франции

Сборная России опустилась на 63-е место в рейтинге ФИФА

Коутиньо и Виллиан вошли в заявку сборной Бразилии по футболу на матч с Россией

В состав сборной Франции включены вратари Альфонс Ареола ("ПСЖ"), Уго Льорис ("Тоттенхэм"), Стив Манданда ("Марсель");

защитники: Лука Динь, Самуэль Юмтити (оба "Барселона"), Лукас Эрнандес ("Атлетико"), Лоран Косельни ("Арсенал"), Преснел Кимпембе ("ПСЖ"), Джибриль Сидибе ("Монако"), Бенжамен Павар("Штутгарт"), Рафаэль Варан ("Реал");

полузащитники: Блез Матюиди ("Ювентус"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Адриен Рабьо ("ПСЖ"), Н'Голо Канте ("Челси"), Корентин Толиссо ("Бавария"), Тома Лемар ("Монако");

нападающие: Оливье Жиру ("Челси"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Усман Дембеле ("Барселона"), Антони Марсьяль ("Манчестер Юнайтед"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Флорьян Товен ("Марсель"), Виссам Бен-Йеддер ("Севилья").

Товарищеский матч между сборными России и Франции пройдет 27 марта в Санкт-Петербурге. Игра Франция - Колумбия состоится 23 марта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
Олег Табаков похоронен на Новодевичьем кладбище
3
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
4
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
5
Биография Олега Табакова
6
Грудинин покинул дебаты после появления на них экс-работницы своего предприятия
7
Орешкин: власти обсуждают повышение пенсионного возраста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама