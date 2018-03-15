Марсьяль и Погба вошли в состав сборной Франции на товарищеский матч с командой России

ТАСС, 15 марта. Игроки "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль и Поль Погба вошли в состав сборной Франции по футболу на товарищеские матчи с командами России и Колумбии. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Франции.

В состав сборной Франции включены вратари Альфонс Ареола ("ПСЖ"), Уго Льорис ("Тоттенхэм"), Стив Манданда ("Марсель");

защитники: Лука Динь, Самуэль Юмтити (оба "Барселона"), Лукас Эрнандес ("Атлетико"), Лоран Косельни ("Арсенал"), Преснел Кимпембе ("ПСЖ"), Джибриль Сидибе ("Монако"), Бенжамен Павар("Штутгарт"), Рафаэль Варан ("Реал");

полузащитники: Блез Матюиди ("Ювентус"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Адриен Рабьо ("ПСЖ"), Н'Голо Канте ("Челси"), Корентин Толиссо ("Бавария"), Тома Лемар ("Монако");

нападающие: Оливье Жиру ("Челси"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Усман Дембеле ("Барселона"), Антони Марсьяль ("Манчестер Юнайтед"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Флорьян Товен ("Марсель"), Виссам Бен-Йеддер ("Севилья").

Товарищеский матч между сборными России и Франции пройдет 27 марта в Санкт-Петербурге. Игра Франция - Колумбия состоится 23 марта.