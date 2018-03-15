Сборная России опустилась на 63-е место в рейтинге ФИФА

ТАСС, 15 марта. Сборная России опустилась с 61-го на 63-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.

В активе российской команды 531 очко. Сборная России не сыграла ни одного матча в 2018 году. Наибольшие изменения в рейтинге произошли у сборных Азербайджана (опустилась на восемь позиций, 127-е место с 243 очками) и Андорры (поднялась на семь мест, 130-я строчка с 232 очками).

В первой десятке рейтинга произошли изменения: на первом месте идет команда Германии (1609 очка), на втором - Бразилии (1489), на третьем - Португалии (1360), на четвертом - Аргентины (1359), на пятом - Бельгии (1337), на шестую позицию поднялась команда Польши, она делит шестое место с командой Испании (обе - по 1228), на восьмом - Швейцарии (1197), на девятом - Франции (1185), на десятом - Чили (1161).

Правила подсчета рейтинга ФИФА

В рейтинге ФИФА учитываются только результаты матчей, сыгранных за последние 48 месяцев. Чтобы придать большее значение недавним играм, применяются следующие коэффициенты: для матчей, прошедших менее 12 месяцев назад, - 1, для игр, состоявшихся 12-24 месяца назад - 0,5, 24-36 месяцев назад - 0,3, 36-48 месяцев назад - 0,2.

Баллы за каждый сыгранный матч начисляются по формуле "P = M x I x T x C".

М в данной формуле - начисляемые очки: 3 очка - за победу, 1 - за ничью, 0 - за поражение, победа в серии послематчевых пенальти оценивается в 2 очка, поражение - в 1. I - важность матча: коэффициент товарищеских игр равен 1, отборочных - 2,5, континентальных первенств и Кубка конфедераций - 3, чемпионата мира - 4. T - сила соперника, которая определяется так: сила первой команды рейтинга оценивается в 200, сила команд, занимающих места со второго по 149-е - от 199 до 51, а сила любой из сборных, занимающих места ниже 150-го, равна 50. С - сила конфедерации: за победу над сборной из Южной Америки баллы умножаются на 1, из Европы - 0,99, Африки, Азии, Океании, Северной и Центральной Америки - 0,85.