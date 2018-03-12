Российские футболисты проголосуют на выборах президента, несмотря на командный сбор

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Футболисты сборной России проголосуют на выборах президента РФ 18 марта, несмотря на то, что в этот день начинается подготовка команды к товарищеским матчам. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Станислав Черчесов.

Тренировочный сбор перед матчами с командами Бразилии и Франции игроки сборной России начнут 18 марта в подмосковном Новогорске.

"Мы будем голосовать, у нас это намечено. На поле, конечно, урны не будет, но в одном из ближайших участков у игроков будет такая возможность", - сказал Черчесов.

Также Черчесов рассказал, что список игроков, выбранный для подготовки к контрольным встречам, нельзя назвать максимально приближенным к составу на чемпионат мира. "Мы прошли долгий путь, и наш основной костяк сохраняется, ведь они не дают возможность в себе усомниться, а другие не так подпирают, как нам бы хотелось. Мы должны компенсировать травмы, например, на том сборе не было Самедова, а сейчас нет Фернандеса, все меняется естественным путем", - сказал Черчесов.

Сборной нужно меняться из-за травм

Главный тренер сборной также отметил, что игры с соперником высокого уровня не станут неожиданностью для сборной России. "Мы уже сталкивались и с аргентинцами, французами, бельгийцами, испанцами, португальцами, у них свой уровень, а у нас свой, но мы с удовольствием померимся с ними силами. Нас не должна интересовать только линия защита, ведь мы должны правильно играть в обороне всей командой, и также в атаке. В современном футболе не бывает так, что защитники только защищаются, а нападающие - забивают, нужна компактность", - сказал Черчесов.

"В первую очередь, мы обращаем внимание на себя, а не на соперника, потому что главное, чтобы игроки сыграли на хорошем уровне, чтобы погода стала более летней, чтобы у ребят было хорошее настроение. Соперники у нас сильные, мы специально их выбирали к этому моменту, чтобы проверить себя. Ситуации бывают разные, футбол это контактный вид спорта, это нас коснулось, но и у соперника есть травмированные футболисты. Наша задача поменять какие-то вещи из-за сложившейся ситуации", - заявил тренер.

"Нас расстраивает, что у нас кого-то в составе нет, но что касается отсутствия Неймара, то это может сказаться на зрительском интересе, но не на нашей подготовке к игре. Нам не нравится, что в нас до конца не верят болельщики, но наша задача - приобретать симпатии. Мы должны учитывать уровень игр с сильными соперниками, делать от этих игр пол-шага вперед, это в определенных моментах у нас получится, но результат всегда имеет значение", - добавил Черчесов.

Игры российских клубов в Европе помогают сборной

Черчесов также отметил, что для сборной России было бы лучше, если бы матчи российских команд в еврокубках проходили каждую неделю. "Я все игры посмотрел, понятно, что они складывались по-разному, ведь это разные лиги и стили, но уровень сопротивления чуть-чуть меняется, можно назвать это адаптационным периодом. Когда мы играли с командой Испании после матча с Аргентиной, мы провели матч лучше, потому что в первой игре мы адаптировались к этим скоростям и уровню сопротивления. В Лиге Европы происходит тоже самое, переходя на другой уровень у игроков становится больше ответственности, обостряется индивидуальное мастерство соперника", - сказал Черчесов.

"Естественно, что матчи в Лиге Европы идут на пользу сборной, поэтому жалко, что из турнира вылетел "Спартак", мы бы посмотрели их на этом уровне. Но стоит сказать, что и в других чемпионатах бывают проходные матчи, где скорости меньше, чем в еврокубках. Что касается шансов наших клубов, то я уже говорил, что "Атлетико" выделяется на фоне соперников российских клубов, но убежден, что "Локомотив" даст бой. У ЦСКА есть все возможности пройти дальше, а у "Зенита" - тем более", - заявил тренер.

"ЦСКА, "Локомотив" и "Зенит" сыграют в Лиге Европы 15 числа, у них уже и так достаточно игр, поэтому возможно пауза перед сбором пойдет им на пользу", - добавил он.

Игрокам тяжело перестраиваться на другие схемы

Черчесов также заявил, что футболистам клубов и сборной бывает тяжело перестроиться со схемы в четыре центральных защитника на расстановку с пятью игроками обороны. По словам главного тренера команды, у каждого игрока перестроение должно происходить на подсознательном уровне, а для этого требуется время.

"Швец может играть на позиции центрального защитника, но за два дня сложно перестроить свои действия. Мы смотрели его правым центральным защитником, ведь играть в два центральных и три - большая разница, но на сегодняшний день мы планируем его использовать там, где он привык играть - в центре поля, хотя по ситуации можно сыграть и по-другому", - рассказал Черчесов.

Главный тренер отметил, что для сборной важно готовиться на базе в Новогорске, так как именно там команда будет жить во время чемпионата мира. "В Москве еще потеплеет, а нам нужно учитывать все нюансы, ведь в "Лужниках" обязательно надо провести вторую игру, а в Санкт-Петербурге важно изучить логистику. Поэтому городов исходил не только из-за погоды", - сказал Черчесов.

Встреча с бразильцами пройдет 23 марта на московском стадионе "Лужники", с французами - 27 марта на арене "Санкт-Петербург".