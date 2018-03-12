Джикия, Фернандес и Васин примут участие в одном тренировочном дне сборной России

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Травмированные защитники Георгий Джикия, Марио Фернандес и Виктор Васин примут участие в одном тренировочном дне сборной России. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Станислав Черчесов.

В понедельник штаб сборной огласил состав команды для подготовки к товарищеским играм с бразильцами (23 марта, "Лужники") и французами (27 марта, "Санкт-Петербург").

Джикия и Васин продолжают восстановление от травм колена, из-за которых, скорее всего, пропустят домашний чемпионат мира. Возвращение травмированного Фернандеса ожидается в апреле.

"Джикия, Фернандес и Васин будут участвовать только в одном тренировочном дне, потому что у них свои графики восстановления, главное, что они будут на месте. Я чувствую себя очень некомфортно, когда игрока нет рядом, а я его обсуждаю, поэтому лучше, когда я в глаза могу сказать ему его плюсы и минусы. Постараемся их пригласить 19 марта (сбор начинается 18 марта - прим. ТАСС), на разбор матчей с командами Аргентины и Испании (последние матчи сборной - прим. ТАСС), чтобы они послушали, что мы сделали хорошего и узнали, где были проблемы", - сообщил Черчесов.

Про Черышева и Габулова

Впервые в сборной при Черчесове может сыграть полузащитник испанского "Вильярреала" Денис Черышев. В последний раз Черышев выступал за сборную в ноябре 2015 года в товарищеской игре с хорватами (1:3). Черчесов хотел вызвать полузащитника на сентябрьский неофициальный матч против московского "Динамо", однако тогда Черышев не смог приехать по состоянию здоровья.

"Черышев набрал форму, участвовал с Нового года в 12 матчах. Я говорил с ним, он пропускал последний матч из-за маленькой болячки, но в следующей игре будет участвовать. Это наш футболист, нужно на него посмотреть воочию, ведь он стабильно играет", - объяснил Черчесов.

В сборную вызван вратарь Владимир Габулов, который зимой перешел из тульского "Арсенала" в бельгийский "Андерлехт". Голкипер принял участие в пяти встречах команды подряд, пропустив 13 мячей, после чего оставался на скамейке запасных в шести играх.

"Меня не смущает, что у Габулова мало практики в "Брюгге", хотя это, конечно, плохо, - подчеркнул Черчесов. - У Андрея Лунёва [другой вратарь сборной] маленькая болячка, поэтому у нас на сборе будет четыре вратаря, но если бы Лунёв был полностью здоров, то мы все равно вызвали бы Габулова. Таким образом поддерживаем наших футболистов, мы сразу не вычеркиваем их, это может помочь им вернуть то место, которое они заслуживают".

Про Нойштедтера, Лунёва и Кузяева

В состав включены защитник Роман Нойштедтер, полузащитник Далер Кузяев и Лунёв. Нойштедтер получил в воскресенье повреждение шеи в матче за турецкий "Фенербахче", Лунёв пропустил из-за травмы матч "Зенита" в чемпионате России с "Ростовом", Кузяев получил повреждение по ходу встречи с ростовчанами.

"С Нойштедтером я разговаривал, доктора сказали, что все нормально, ребятам [Лунёву и Кузяеву] сделали МРТ, - рассказал тренер. - У нас до игры еще ровно одиннадцать дней, две недели до второго матча. Много раз было, что игрок приезжает на сборы, когда у него что-то болит, но проходит два дня, и он готов. Когда Александр Головин не был готов, мы его отправили назад".

"Если бы был перелом, то это другое дело, а так нам никто не запрещает менять что-то по ходу дела. С Лунёвым и Кузяевым мы на связи, они сами все понимают", - добавил он.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.