Мэйуэзер в скором времени начнет подготовку к бою в UFC

ТАСС, 15 марта. Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мэйуэзер в ближайшее время начнет тренировки по смешанным единоборствам (ММА) с обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Тайроном Вудли. Об этом американец заявил порталу TMZ.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что Мэйуэзер дал согласие на проведение поединка с ирландским бойцом UFC Конором Макгрегором по правилам смешанных единоборств.

"Я скоро начну подготовку к UFC, - сказал Мэйуэзер. - Мы поговорили несколько раз с Вудли и в ближайшее время приступим к тренировкам. Мне, вероятно, понадобится немногим более трех месяцев на подготовку. Даже если подготовка займет шесть - восемь месяцев, главное убедиться, что все сделано правильно".

"Я могу бороться и думаю, что мои борцовские навыки не так уж плохи - по десятибалльной шкале я бы оценил их на семерку", - добавил он.

По словам американца, его бой с Макгрегором по правилам ММА может состояться в случае хорошего финансового предложения. "Если они предложат устраивающую нас сумму, то мы сделаем это", - сказал он.

Первый бой Мэйуэзера против Макгрегора

В 2017 году Мэйуэзер и Макгрегор провели бой по правилам бокса, поединок прошел в Лас-Вегасе 27 августа и завершился победой американца техническим нокаутом в 10-м раунде. После этого он объявил о завершении карьеры, однако позднее в своих соцсетях разместил несколько видеозаписей, на которых он проводит тренировки в октагоне. По неофициальным данным, сумма гонораров второго боя может составить порядка $500 млн.

Мэйуэзер является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр - 1996.

За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса - $210 млн, однако за бой с Макгрегором, по неофициальной информации, он получил сумму, значительно превышающую доход от поединка с филиппинцем (от $300 млн). Всего за карьеру он провел 50 поединков, победив во всех из них (27 - нокаутом) и установив рекорд по числу боев без поражений в ранге чемпиона мира по боксу (ранее обладателем рекорда был американец Рокки Марчиано, который одержал 49 побед в 1940-50-х годах). В прошлом году Мэйуэзер сообщил о намерении принять российское гражданство.

29-летний Макгрегор является самым популярным бойцом UFC, он провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 - досрочно) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. Макгрегор был первым в истории бойцом UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно, однако 27 ноября прошлого года было объявлено о том, что ирландец лишен титула чемпиона UFC в полулегком весе, который передан бразильцу Жозе Алдо. В январе нынешнего года ирландец был также лишен пояса в легком весе за пассивность (не проводил бои с 2016 года), титул будет стоять на кону поединка между американцем Тони Фергюсоном и россиянином Хабибом Нурмагомедовым 7 апреля.