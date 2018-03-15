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CAS оставил в силе дисквалификацию за допинг польского тяжелоатлета Зелинского

Спорт
15 марта, 23:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Допинг-проба Зелинского, сданная перед Олимпийскими играми 2016 года, дала положительный результат на запрещенный препарат нанодролон

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ТАСС, 15 марта. Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе дисквалификацию польского тяжелоатлета Томаша Зелинского, уличенного в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу CAS.

Четырехлетняя дисквалификация спортсмена отсчитывается с 9 августа 2016 года. Допинг-проба Зелинского, сданная перед Олимпийскими играми 2016 года, дала положительный результат на запрещенный препарат нанодролон.

Спортсмен является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

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