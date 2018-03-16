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ЦСКА сыграет с сильнейшим клубом Европы "Фенербахче" в баскетбольной Евролиге

Спорт
16 марта, 1:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

В регулярном сезоне Евролиги ЦСКА одержал 20 побед, получив преимущество своей площадки в 1/4 финала, "Фенербахче" - 18, оба клуба подтвердили статус главных фаворитов и нынешнего сезона

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Баскетболисты ЦСКА и главный тренер Димитрис Итудис

Баскетболисты ЦСКА и главный тренер Димитрис Итудис

© Михаил Александров/ТАСС

ТАСС, 16 марта. Баскетбольный клуб ЦСКА сыграет в пятницу в гостях с турецким "Фенербахче" в матче 26-го тура Евролиги. Обе команды уже гарантировали себе участие в 1/4 финала, хотя турецкий клуб еще не обеспечил себе место в первой четверке.

В регулярном сезоне Евролиги ЦСКА одержал 20 побед, получив преимущество своей площадки в 1/4 финала, "Фенербахче" - 18, оба клуба подтвердили статус главных фаворитов и нынешнего сезона. Год назад "Фенербахче" впервые в своей истории выиграл Евролигу, сделав удачную ставку на самого титулованного европейского тренера - Желько Обрадовича. Этот сербский специалист выигрывал Евролигу девять раз с пятью различными клубами.

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При этом Обрадович сумел победить в главном еврокубке лишь на четвертый год работы с "Фенербахче". Два года назад в Берлине "Фенербахче" проиграл в финале Евролиги ЦСКА - 96:101 в овертайме, в следующем году взяв свое в Стамбуле. Хотя реванша с армейцами не получилось: команды были разведены по разным полуфиналам, где ЦСКА уступил греческому "Олимпиакосу", заняв в итоге третье место.

В нынешнем сезоне ЦСКА и "Фенербахче" вновь провели яркий матч, завершившийся в овертайме, - в середине ноября в Москве со счетом 95:93 победил турецкий клуб. "Фенербахче" Обрадовича стал доминировать и в чемпионате Турции, одержав три победы за последние четыре сезона. Всего на счету "Фенербахче" восемь титулов, причем первый был завоеван лишь в 1991 году. В нынешнем чемпионате Турции команда Обрадовича вновь лидирует, одержав 17 побед в 20 турах.

Лучший ученик Обрадовича

Наставник ЦСКА Димитрис Итудис вправе считать себя лучшим учеником Обрадовича, у которого он 13 лет проработал ассистентом в "Панатинаикосе", тренерский штаб за этот отрезок пять раз выиграл Евролигу и 11 раз - чемпионат Греции. Начав в 2014 году работать с ЦСКА, Итудис в 2016 году победил Обрадовича в финале Евролиги.

Если ЦСКА ниже четвертого места в регулярном чемпионате уже не опустится, то "Фенербахче" осталось одержать пару побед, чтобы гарантировать себе это право. ЦСКА с большим преимуществом лидирует в Евролиге по набранным очкам (в среднем - ровно 90 за матч), тогда как "Фенербахче" едва ли не лучше всех играет в обороне (соперники набирают в матчах со стамбульцами лишь 73,7 очка за игру).

Матч пройдет на арене "Улкер", где проводит домашние матчи "Фенербахче" после объединения с этим клубом. Начало - 20:45 мск.

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