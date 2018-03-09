Радд: ЦСКА победил "Уникаху" в матче Евролиги за счет большего желания и самоотдачи

МОСКВА, 9 марта. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Баскетболисты ЦСКА победили испанскую "Уникаху" в матче баскетбольной Евролиги за счет большего желания и самоотдачи. Такое мнение ТАСС высказал форвард ЦСКА Виктор Радд.

В пятницу ЦСКА одержал победу над испанской "Уникахой" со счетом 101:76 в домашнем матче 25-го тура баскетбольной Евролиги.

"Несмотря на перевес в 25 очков, получилась достаточно тяжелая игра. Мы активно начали встречу и добились комфортного преимущества в первой половине матча, а также смогли воспользоваться ошибками соперника. "Уникаха" - сильная команда, но сегодня мы проявили большую самоотдачу и желание победить", - сказал Радд.

Также форвард отметил, что баскетболисты ЦСКА не думают о предстоящем плей-офф. "Честно говоря, в данный момент у нас нет даже мыслей о плей-офф. Мы двигаемся от игры к игре, а с кем выпадет встретиться в матчах в плей-офф, нам безразлично. Мы должны выходить с мыслью только о победе, ни в коем случае не допускать недооценку соперника", - сказал он.

В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с турецким "Фенербахче" 16 марта.