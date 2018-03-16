AFP: перед матчем "Лиона" и ЦСКА во Франции произошли беспорядки, 8 полицейских ранено

ПАРИЖ, 16 марта. /ТАСС/. Беспорядки с участием футбольных болельщиков - предположительно французских - произошли в четверг вечером во французском городе Лион, где проходит матч Лиги Европы "Лион" и ЦСКА (Москва). Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, инциденты имели место "прямо перед началом матча". "От 100 до 150 болельщиков в масках напали на экипаж полиции", - сообщили в правоохранительных органах.

Как утверждается, нарушители порядка забросали тяжелыми предметами полицейских и серьезно повредили патрульную машину. В общей сложности было зафиксировано "несколько коротких, но напряженных столкновений" со стражами порядка, в том числе с участием бойцов Республиканской роты безопасности - разновидности полицейского спецназа.

По данным AFP, в результате случившегося пострадали восемь стражей порядка. Три человека были задержаны. По всей вероятности, речь идет о французских болельщиках команды "Лион". Официального подтверждения данной информации пока нет.