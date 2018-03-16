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Макарова и Веснина вышли в финал турнира WTA в Индиан- Уэллсе в парном разряде

Спорт
16 марта, 1:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Россиянки, посеянные на турнире под первым номером, со счетом 6:4, 6:2 в полуфинале обыграли француженку Кристину Младенович и венгерку Тимею Бабош

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Екатерина Макарова

Екатерина Макарова

© EPA-EFE/LUKAS COCH

ТАСС, 16 марта. Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в финал в соревнованиях пар на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд - $8 млн).

Россиянки, посеянные на турнире под первым номером, со счетом 6:4, 6:2 в полуфинале обыграли француженку Кристину Младенович и венгерку Тимею Бабош.

В финале Макарова и Веснина встретятся с Се Шувэй (Тайвань) и Барборой Стрыцовой (Чехия).

Макарова и Веснина в третий раз вышли в финал турнира в Индиан-Уэллсе. В 2013 году они стали победительницами этих соревнований.

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