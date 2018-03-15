Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Касаткина обыграла Кербер и вышла в полуфинал турнира WTA в Индиан-Уэллсе

Спорт
15 марта, 22:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

В матче 1/4 финала турнира россиянка добилась победы со счетом 6:0, 6:2

Поделиться
Материал из 1 страницы
Дарья Касаткина

Дарья Касаткина

© EPA-EFE/PAUL BUCK

ТАСС, 15 марта. Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд - $8 млн).

20-летняя Касаткина, посеянная на турнире под 20-м номером, в 1/4 финала обыграла 10-ю ракетку мира немку Ангелик Кербер со счетом 6:0, 6:2. Игра продолжалась 58 минут.

Кербер и Касаткина провели четвертую очную встречу, на счету обеих теперь по две победы.

Кербер в предыдущих раундах турнира победила россиянок Екатерину Макарову и Елену Веснину. Касаткина ранее обыграла победительниц двух последних турниров Большого шлема - вторую ракетку мира датчанку Каролин Возняцки, которая в январе выиграла Открытый чемпионат Австралии (Australian Open), и американку Слоан Стивенс - чемпионку Открытого чемпионата США (US Open). 

Следующей соперницей Касаткиной станет победительница матча между американкой Винус Уильямс и испанкой Карлой Суарес Наварро.

В прошлом году турнир выиграла Елена Веснина, не сумевшая преодолеть третий круг нынешних соревнований.

Смотрите также

Касаткина сравнила матч с Возняцки на турнире WTA в США с игрой в шахматы

Касаткина обыграла вторую ракетку мира Возняцки на турнире WTA в Индиан-Уэллсе

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
3
Олег Табаков похоронен на Новодевичьем кладбище
4
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
5
Биография Олега Табакова
6
США расширили санкции в отношении РФ
7
Орешкин: власти обсуждают повышение пенсионного возраста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама