Касаткина обыграла Кербер и вышла в полуфинал турнира WTA в Индиан-Уэллсе

ТАСС, 15 марта. Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд - $8 млн).

20-летняя Касаткина, посеянная на турнире под 20-м номером, в 1/4 финала обыграла 10-ю ракетку мира немку Ангелик Кербер со счетом 6:0, 6:2. Игра продолжалась 58 минут.

Кербер и Касаткина провели четвертую очную встречу, на счету обеих теперь по две победы.

Кербер в предыдущих раундах турнира победила россиянок Екатерину Макарову и Елену Веснину. Касаткина ранее обыграла победительниц двух последних турниров Большого шлема - вторую ракетку мира датчанку Каролин Возняцки, которая в январе выиграла Открытый чемпионат Австралии (Australian Open), и американку Слоан Стивенс - чемпионку Открытого чемпионата США (US Open).

Следующей соперницей Касаткиной станет победительница матча между американкой Винус Уильямс и испанкой Карлой Суарес Наварро.

В прошлом году турнир выиграла Елена Веснина, не сумевшая преодолеть третий круг нынешних соревнований.