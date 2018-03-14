Касаткина сравнила матч с Возняцки на турнире WTA в США с игрой в шахматы

ТАСС, 14 марта. Россиянка Дарья Касаткина сравнила победный матч против второй ракетки мира датчанки Каролин Возняцки на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд - $8,65 млн) с шахматной партией. Слова Касаткиной приводит пресс-служба WTA.

Встреча 20-летней Касаткиной, посеянной на турнире под 20-м номером, с Возняцки прошла в среду и завершилась победой россиянки со счетом 6:4, 7:5.

"Я не думаю о регалиях оппонента, я просто выхожу на корт и наслаждаюсь каждой минутой игры, - сказала Касаткина. - Если вы хотите быть на вершине, то должны побеждать лучших, это простое правило. Мы с Каролин играем в тактический теннис, с моей стороны это было похоже на шахматную партию, потому что во время игры у нас есть не так много времени, чтобы обдумать свои действия во время полета мяча"

Следующей соперницей россиянки на турнире станет немка Ангелик Кербер (10).