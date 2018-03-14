Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.03:
$ 56.94
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Касаткина сравнила матч с Возняцки на турнире WTA в США с игрой в шахматы

Спорт
14 марта, 11:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Россиянка обыграла вторую ракетку мира со счетом 6:4, 7:5

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 14 марта. Россиянка Дарья Касаткина сравнила победный матч против второй ракетки мира датчанки Каролин Возняцки на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд - $8,65 млн) с шахматной партией. Слова Касаткиной приводит пресс-служба WTA.

Встреча 20-летней Касаткиной, посеянной на турнире под 20-м номером, с Возняцки прошла в среду и завершилась победой россиянки со счетом 6:4, 7:5.

"Я не думаю о регалиях оппонента, я просто выхожу на корт и наслаждаюсь каждой минутой игры, - сказала Касаткина. - Если вы хотите быть на вершине, то должны побеждать лучших, это простое правило. Мы с Каролин играем в тактический теннис, с моей стороны это было похоже на шахматную партию, потому что во время игры у нас есть не так много времени, чтобы обдумать свои действия во время полета мяча"

Следующей соперницей россиянки на турнире станет немка Ангелик Кербер (10).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: Кремль не приемлет языка ультиматума со стороны Лондона
2
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
3
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
4
Биография Олега Табакова
5
Водительские права москвичей могут начать продлевать автоматически
6
Конгресс США может поднять вопрос о новых санкциях против России из-за отравления Скрипаля
7
Суд Киева обязал расследовать дело о миллиардных хищениях Турчинова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама