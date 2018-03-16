Футболисты ЦСКА обыграли в гостях "Лион" и вышли в четвертьфинал Лиги Европы

ЛИОН /Франция/, 16 марта. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА обыграл на выезде французский "Лион" со счетом 3:2 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.
В составе хозяев отличились Максвелл Корне (58-я минута) и Мариано (71), у гостей - Александр Головин (39), Ахмед Муса (60), Понтус Вернблум (65).
Первый матч, прошедший в Москве, завершился со счетом 1:0 в пользу французской команды. ЦСКА вышел в четвертьфинал за счет большего количества мячей, забитых на выезде. ЦСКА остался единственным представителем России в еврокубках.
По итогам матчей 1/8 финала в следующий раунд прошли испанский "Атлетико", немецкий "Лейпциг", португальский "Спортинг", австрийский "Зальцбург", итальянский "Лацио", французский "Марсель" и английский "Арсенал".
Соперник ЦСКА по четвертьфиналу определится в результате жеребьевки, которая пройдет 16 марта в швейцарском Ньоне.