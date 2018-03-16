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Футболисты ЦСКА обыграли в гостях "Лион" и вышли в четвертьфинал Лиги Европы

Спорт
16 марта, 1:02 UTC+3 ЛИОН /Франция/ 16, марта. /ТАСС

Российский клуб добился победы на выезде со счетом 3:2 в ответном матче 1/8 финала турнира

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© AP/Laurent Cipriani
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
© AP/Laurent Cipriani
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
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© AP/Laurent Cipriani
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
© AP/Laurent Cipriani
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

ЛИОН /Франция/, 16 марта. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА обыграл на выезде французский "Лион" со счетом 3:2 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

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В составе хозяев отличились Максвелл Корне (58-я минута) и Мариано (71), у гостей - Александр Головин (39), Ахмед Муса (60), Понтус Вернблум (65).

Первый матч, прошедший в Москве, завершился со счетом 1:0 в пользу французской команды. ЦСКА вышел в четвертьфинал за счет большего количества мячей, забитых на выезде. ЦСКА остался единственным представителем России в еврокубках.

По итогам матчей 1/8 финала в следующий раунд прошли испанский "Атлетико", немецкий "Лейпциг", португальский "Спортинг", австрийский "Зальцбург", итальянский "Лацио", французский "Марсель" и английский "Арсенал".

Соперник ЦСКА по четвертьфиналу определится в результате жеребьевки, которая пройдет 16 марта в швейцарском Ньоне.

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