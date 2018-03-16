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Тренер: Паралимпиада в Пхёнчхане мотивирует керлингистов РФ на попадание на Игры-2022

Спорт
16 марта, 9:50 UTC+3 ПХЕНЧХАН /Корр. ТАСС, Вероника Советова
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Дарья Щукина, Александр Шевченко, Марат Романов и Константин Курохтин (слева направо)

Дарья Щукина, Александр Шевченко, Марат Романов и Константин Курохтин (слева направо)

© Владимир Смирнов/ТАСС

ПХЕНЧХАН /Южная Корея/, 16 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Участие в Паралимпийских играх в Пхёнчхане придаст дебютантам соревнований - команде скипа Константина Курхохтина - дополнительную мотивацию на попадание на Игры в Пекине в 2022 году. Такое мнение ТАСС высказал тренер команды Антон Батугин.

Смешанная команда нейтральных паралимпийских атлетов по керлингу на колясках, которую составили Константин Курохтин (скип), Марат Романов (вице-скип), Дарья Щукина, Александр Шевченко и Андрей Мещеряков, не смогла выйти в полуфинал паралимпийского турнира, заняв на групповом этапе пятое место.

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"У нас очень эмоциональный вид спорта - волнами накатывает на каждого по очереди, и чтобы справляться с этим - нужен опыт. Его команде и не хватило, это их первый подобный серьезный старт, до этого они играли лишь на не самом представительном турнире в Канаде, - рассказал Батугин. - И все же я могу сказать, что сейчас это уже сложившаяся, сыгранная в команда, в которой все подходят друг другу, каждый хорош на своей позиции и каждый теперь обладает бесценным опытом участия в Играх".

Батугин отметил, что керлингистам пришлось выступать в очень жестком графике. "В первом и третьем турах они по 8,5 часов были на льду, по четыре часа в автобусе. Подъем в пять утра на девятичасовую игру, приезд около часа ночи. Жили, как водится на таких стартах, единой командой, как в общежитии - восемь человек, пять спален, полтора туалета и очередь в душ", - рассказал тренер.

"Конечно, они устали. Я помню свой первый чемпионат мира в 2012 году в качестве тренера, мне потом месяц тайм- ауты снились - ситуации, комбинации, броски, и с ними сейчас будет то же самое, я уверен, - продолжил тренер. - Теперь у них будет сверхмотивация совершенствоваться, бороться, ведь отбор на следующие Игры в Пекин начинается уже скоро - с чемпионата мира 2019 года. И попадут туда только 12 лучших команд, я уверен, что через четыре года [на Паралимпиаде в Пекине] обязательно выступит кто-то из тех, кто принимал участие в этих Играх".

"Эта особенная команда, сильные ребята. Но здесь они просто захлебнулись волной внимания, тепла, азартом игры. Они горели желанием показать этому миру все, на что были способны. И эти Игры станут достойной частью истории этой команды", - уверен тренер.

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