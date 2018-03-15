Российские керлингисты остались без медалей Паралимпийских игр

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 15 марта. /ТАСС/. Российские керлингисты не смогли выйти в полуфинал проходящей в Пхёнчхане Паралимпиаде. В четверг медали на Играх не разыгрывались.

Смешанная команда нейтральных паралимпийских атлетов по керлингу на колясках, которую составили Константин Курохтин (скип), Марат Романов (вице-скип), Дарья Щукина, Александр Шевченко и Андрей Мещеряков, перед заключительным днем группового раунда сохраняла минимальные шансы на выход в полуфинал. Чтобы пробиться в четверку лучших команд из 12, команде Курохтина было необходимо побеждать соперников из Швейцарии и Швеции, а также рассчитывать на осечки конкурентов.

В первой сессии дня российские керлингисты обыграли швейцарцев со счетом 6:4. Команда Швейцарии имела в активе на одну победу больше и также являлась претендентом на выход в полуфинал. В заключительной встрече команда Курохтина встречалась со шведами, которые в предыдущих девяти сессиях победили лишь дважды и уже лишились шансов на полуфинал. Однако скандинавская команда оказалась сильнее - 7:3.

Впрочем, на параллельном дорожке в это же время главные конкуренты из Норвегии победили в сборную Словакии - 7:6, и даже победа над шведами не позволила бы команде Курохтина выйти в решающую стадию турнира. Предварительный раунд команда нейтральных паралимпийских атлетов завершила с пятью победами на пятом месте, тогда как "проходным" в полуфинал стал результат из семи побед. В полуфинал вышли сборные Южной Кореи, Канады и Китая (по девять побед), а также Норвегии (семь).

Пять побед оказалось также в активе сборных Швейцарии, Великобритании и Германии, четыре раза выиграли словаки и шведы, дважды - команды Финляндии и США.

Российские керлингисты второй раз участвовали в паралимпийском турнире. Четыре года назад члены команды Курохтина - Романов и Шевченко - выступали на Паралимпиаде в Сочи в составе сборной России во главе со скипом Андреем Смирновым, завоевав серебряные медали. Соревнования по керлингу на колясках среди смешанных команд проходят с 2006 года, три предыдущих паралимпийских турнира выигрывали спортсмены из Канады.

В следж-хоккее обошлось без сенсаций

В четверг определились финалисты турнира по следж- хоккею среди смешанных команд. Ими, как и ожидалось, стали сборные Канады и США, которые на групповой стадии одержали по три победы с общим счетом 63-0. В полуфинале канадцы вновь не пропустили, разгромив команду Южной Кореи, - 7:0, тогда как американские хоккеисты позволили один раз забить соперникам из Италии (10:1).

Финал хоккейного турнира Паралимпиады состоится 18 марта, днем ранее за бронзовые награды сыграют сборные Южной Кореи и Италии.

Шесть золотых наград в лыжном спорте, горнолыжном спорте и биатлоне

После шести дней соревнований в Пхёнчхане на счету российских спортсменов, выступающих под нейтральным флагом, 17 медалей - шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые. Чемпионками в биатлоне стали Екатерина Румянцева (спринт и индивидуальная гонка в классе "стоя") и Михалина Лысова (класс слабовидящих), серебряные награды завоевали Анна Миленина (спринт и индивидуальная гонка, класс "стоя"), Марта Зайнуллина (класс "сидя") и Лысова, бронза - у Ирины Гуляевой (класс "сидя").

В лыжных гонках золотые медали выиграли Румянцева и Миленина, на счету которой также серебряная медаль, Лысова стала серебряным и бронзовым призером, Зайнуллина - бронзовым. В горнолыжном спорте золото и серебро у Алексея Бугаева (класс "стоя"), бронза на счету Валерия Редкозубова (класс слабовидящих).

В медальном зачете российские паралимпийцы занимают второе место, уступая команде США, в активе которой 21 медаль (8-7-6). Третьим идут словацкие спортсмены, на счету которых девять медалей (6-2-1).

Завершатся Паралимпийские игры в Пхёнчхане 18 марта.