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Медведев поздравил россиян Миленину, Лысову и Бугаева с медалями Паралимпиады

Спорт
14 марта, 21:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

После пяти дней соревнований на счету российских атлетов 17 медалей - шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовых

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил спортсменов из России с очередными медалями Паралимпиады-2018 в Пхёнчхане. Телеграммы размещены на сайте кабмина.

В среду россиянка Анна Миленина выиграла лыжный спринт классическим стилем в категории "стоя". "Поклонники лыжного спринта верили в вашу победу, и вы не подвели. В финале соревнований преодолели дистанцию за считанные минуты, превзошли соперниц, показали прекрасный результат. Золотая медаль - достойная награда за ваш труд, упорство и силу духа", - подчеркнул Медведев.

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Премьер-министр также поздравил Михалину Лысову, которая вместе со спортсменом-ведущим Алексеем Ивановым завоевала серебро в лыжном спринте среди спортсменов с нарушением зрения. Как отметил Медведев, лыжница завоевала в Пхёнчхане полный комплект наград, украсив свою спортивную биографию уже вторым серебром. "Показать такой результат вы смогли благодаря упорным тренировкам, собранности, настоящему спортивному характеру и, конечно, отличной работе наставников", - говорится в поздравительной телеграмме.

"В соревнованиях по гигантскому слалому вы проявили высокое мастерство, мужество, упорство. И вновь стали призером XII Паралимпийских зимних игр. Серебряная медаль - заслуженная награда за ваш труд и огромную волю к победе", - поздравил Медведев горнолыжника Алексея Бугаева, который в среду стал серебряным призером в гигантском слаломе в классе "стоя". Глава кабмина выразил уверенность в том, что успех Бугаева станет примером для всех российских спортсменов.

На Паралимпийских играх выступают 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, помогающих атлетам с нарушением зрения. Из-за дисквалификации национального паралимпийского комитета россияне выступают в Пхёнчхане под флагом Международного паралимпийского комитета. Паралимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 18 марта.

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